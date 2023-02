Villa Marina Pesaro, Ricci all’Inps: «Area troppo importante per non avere prospettiva futura»

PESARO – Un palazzo fatiscente, coperto da teli ormai consunti. Il futuro di Villa Marina, in viale Trieste, è tutto da scrivere.

Il ruolo sociale dell’Inps nel territorio provinciale è il tema al centro della tavola rotonda promossa da Cgil, Cisl e Uil di Pesaro e Urbino, che si è svolto nella sala W.Pierangeli della Provincia. «Fondamentale che ci sia un rapporto di collaborazione molto stretta tra Inps e istituzioni del territorio», ha esordito il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, incentrando il suo intervento sul tema dell’invecchiamento della popolazione. «In futuro serviranno sempre più servizi per la gestione di anziani sia autosufficienti che non. Un ragionamento che stiamo facendo sull’area dell’attuale ospedale, riteniamo che un pezzo possa andare incontro a questa esigenza. Li potranno essere realizzati luoghi dell’abitare, del vivere per anziani che hanno bisogno di sostegno sanitario».

Servizi per l’invecchiamento della popolazione, «potrebbe essere l’occasione – dice Ricci – per trasformare Villa marina. Un bene da troppo tempo decadente, che sta creando degrado nel lato nord di viale Trieste. Siamo alla vigilia della Capitale italiana della Cultura 2024 e stiamo cercando di presentarci al meglio. Villa Marina è un bene con delle potenzialità enormi. Un’ area troppo importante per non avere una prospettiva, speriamo che insieme – riferendosi ad Inps – si possano concretizzare progettazioni e sviluppi. L’Amministrazione è a disposizione per collaborare».