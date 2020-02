Pesaro, alla Vitrifrigo Arena 136 metri quadri di cubo ad alta definizione. «Unico in Italia»

Il sindaco Matteo Ricci e il presidente Aspes Luca Pieri: «Continuiamo a investire sugli impianti per attrarre grandi eventi»

PESARO – Unico in Italia, tra i pochi in Europa. Ecco il nuovo 360 VideoCube, un maxischermo a 360 gradi di ultima generazione alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

Realizzato dalla Bertelè Electronics può riprodurre video e immagini ad alta risoluzione con la sua struttura ottagonale costituita da 4 maxischermi centrali di 7 metri per 4, 136 metri quadri di superficie di schermo.

«Avremo uno strumento all’avanguardia che rafforza la capacità dell’Astronave di candidarsi ad ospitare sempre di più eventi internazionali, dallo sport alla musica, dai convegni agli spettacoli – ha detto Luca Pieri, presidente Aspes, in conferenza stampa -. La Vitrifrigo Arena compie un ulteriore salto di qualità. Più eventi significa generare indotto economico a favore del territorio e promuovere la nostra città dal punto di vista turistico».

Il sindaco Matteo Ricci parla di «un altro investimento che si aggiunge per la Vitrifrigo Arena. Negli ultimi anni abbiamo rifatto la copertura e sostituito i seggiolini, oltre a insonorizzare e rendere fruibile la Palestra Nord. Interventi che hanno reso la struttura sempre più innovativa e competitiva. Anche così continueremo a intercettare grandi manifestazioni».

Rileva il sindaco: «Il cubo sarà in grado di supportare al meglio tutti gli eventi che si terranno al palasport. Servirà a rendere ancora più suggestivo lo spettacolo durante le partite, i concerti e le convention. Con molta più funzionalità ed efficacia sulla componente video e audio. Lo vedremo già dalle Final Eight dal 13 al 16 febbraio».

Ario Costa, Luca Pieri e Matteo Ricci

Del resto, prosegue Ricci, «investire sull’impiantistica serve allo sport pesarese e rende la città più competitiva sul piano turistico». Il sindaco cita «la programmazione notevole sui concerti, ma anche le grandi convention. Abbiamo visto che manifestazione porta manifestazione». Esempi: «Grazie alla Coppa del mondo di ginnastica ritmica abbiamo ottenuto i mondiali. Ora avremo gli Europei di aerobica e acrobatica (nel 2021). Senza tralasciare l’assegnazione dei Beach Games 2023: se la città si posiziona su questi livelli e acquisisce visibilità ha più possibilità di richiamo». Un investimento di 300mila euro (con 120mila euro ottenuti dalla Vuelle tramite la LegaBasket, ndr), «pienamente recuperabili attraverso gli sponsor. Sarà un volano per gli eventi».

Chiude il presidente della Vuelle, Ario Costa: «Un valore aggiunto per la Vitrifrigo Arena, che rappresenta la nostra casa».