Viabilità Sottomonte Pesaro, Marchionni: «Sosta selvaggia, serve un multipiano»

PESARO – Viabilità e sosta sulla statale, Giulia Marchionni consigliera di centrodestra Pesaro e candidata al consiglio regionale evidenzia alcune criticità .

«A Pesaro la viabilità e la sosta nella zona ‘Sottomonte’, lungo la S.s 16 ‘Adriatica’ (Strada delle Marche), peggiorano ogni anno. E a estate quasi conclusa le cose non fanno altro che aggravarsi. Già nella scorsa legislatura avevo sollevato questo tema insieme al collega Emanuele Gambini ma i problemi legati al parcheggio incontrollato e ai pericolosi attraversamenti della statale non hanno ancora trovato una soluzione strutturale».

«Nonostante il servizio navetta estivo gratuito, la Statale resta congestionata: auto in sosta irregolare, manovre rischiose e inversioni vietate continuano a mettere in pericolo pedoni e automobilisti, con incidenti anche gravi ogni stagione. La recente delibera di Giunta, di Maggio 2025, ha confermato la sosta in banchina solo sul lato monte di strada delle Marche, eppure troviamo auto parcheggiate anche sull’altro lato, nonostante il divieto. Insieme a Marco Lanzi ho presentato un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere i dati dell’estate 2025 e poter così modulare delle proposte. Per il futuro occorre un piano di mobilità e sosta sicura che preveda da un lato la realizzazione di un parcheggio multilivello in una delle attuali aree di sosta: il luogo migliore credo sia il Santa Marta, dall’altro la possibilità di prevedere agevolazioni tariffarie per i bagnanti stagionali per incentivare soluzioni alternative alla sosta selvaggia».

«Sarebbe importante sperimentare, almeno nei giorni di maggiore traffico, misure innovative in tema di viabilità come la sperimentazione del senso unico estivo sulla statale, con sosta a spina di pesce sul lato mare e mantenendo la panoramica Ardizio a doppio senso per garantire lo scorrimento del traffico. La sicurezza dei cittadini e dei turisti deve venire prima di tutto. Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza ogni estate: servono decisioni concrete, coordinate e lungimiranti».