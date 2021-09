Pesaro, via libera alla costruzione del supermercato alla Celletta

PESARO – Via libera per il supermercato alla Celletta. Ci furono proteste, divisioni politiche e una raccolta di firme. Ma il consiglio comunale ha detto sì nella seduta del 6 settembre.

La delibera votata riguarda la costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale in via Bonini, angolo via del Novecento (Celletta – Santa Veneranda). «Si tratta – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Andrea Nobili – di una media struttura di vendita. L’Amministrazione, in accordo con le Società G.F.S. s.a.s. e SI Supermercati s.r.l. (soggetti attuatori delle previsioni urbanistiche del PRG, rispettivamente in qualità di proprietaria del lotto fondiario e in qualità di esercente l’attività produttiva ndr), ha richiesto la realizzazione di alcune opere di urbanizzazione primaria, che serviranno al miglioramento della viabilità delle vie, come l’adeguamento dei percorsi ciclo-pedonali già esistenti lungo via del Novecento, e la realizzazione del nuovo percorso pedonale lungo via Bonini. È una delibera importante perché si tratta di un’area degradata e in questo modo portiamo avanti la linea del costruire sul costruito».

Approvata all’unanimità la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 21/23. «Così si conclude l’iter che fu avviato a fine giugno dal Consiglio – ha spiegato l’assessore al Bilancio Riccardo Pozzi -, quando portammo la proposta di acquisizione dei locali a piano terra del Palazzetto dello Sport. Con questa operazione il Comune di Pesaro diventa unico proprietario di tutta la struttura, ciò comporta la possibilità di richiedere e accedere ad un contributo da parte del GSE, la società dello stato che persegue le finalità di sviluppo sostenibile ed efficentamento energetico. Quella richiesta ha avuto esito positivo, quindi il contributo per rendere il Palazzetto dello Sport all’avanguardia sarà di 1,756 mln. Con questa delibera portiamo nelle casse del bilancio comunale questi soldi». Soddisfazione per il consigliere Pd Bellucci: «Ringraziamo chi ha lavorato al progetto, che permetterà di avere in città uno degli edifici più green e all’avanguardia». Contenta per l’arrivo dei contributi, la consigliera di Prima c’è Pesaro, ma «vorremmo vedere concluso il Palazzetto il prima possibile». Il Consiglio approva la cessione di un piccolo terreno di proprietà comunale in strada dei Cipressi, per un controvalore di circa 18mila euro.

La seconda delibera di urbanistica riguarda l’approvazione di una variante per la realizzazione di nuovi reparti di lavorazione ed uffici della ditta Salumi Corsini s.r.l. a Ginestreto. «Due delibere positive – commenta il consigliere di Forza Italia Michele Redaelli – perché vengono da un dialogo positivo tra privato e Amministrazione. Servirebbero tempistiche inferiori». Una politica urbanistica che sta portando avanti buoni frutti, secondo Carlo Rossi Pd: «Gli investimenti privati sono importanti per la ripresa economica, il Comune cerca sempre di dare risposte positive per garantire il progresso». Favorevole anche Lorenzo Lugli, M5S: «Bisogna sempre sostenere chi fa impresa nei nostri territori. L’Amministrazione ha dimostrato volontà positiva di fare presto e bene tutte quelle cose che servono per una transizione ecologica vera».