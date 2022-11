Verifiche post sisma, quattro famiglie evacuate a Pesaro

Dai sopralluoghi sono emersi problemi alle scale di una palazzina in via Branca. Altri controlli in corso

PESARO – Verifiche e controlli post sisma. La scorsa notte quattro famiglie del centro storico di Pesaro hanno dormito fuori casa.

La terra ha tremato con una magnitudo di 5,5, la più intensa da 100 anni a questa parte nel nostro territorio. Le squadre del Centro operativo comunale, Protezione civile, vigili del fuoco e altre forze di soccorso e di emergenza, sotto la super visione di Prefettura e Regione si sono attivate per verificare eventuali danni e rischi di cedimenti o altri disagi legati alle strutture, a partire dagli edifici scolastici, così come gli uffici e altri locali pubblici, oltre a case e negozi con segnalazioni per crepe e lesioni.

A Pesaro sono state fatte evacuare 10 persone per un totale di 4 nuclei familiari e altrettante abitazioni non fruibili di cui 3 si trovano in pieno centro storico: via Branca. Il problema è legato alle scale e non agli appartamenti in sé. Poi una in via Varese. Cinque persone hanno già trovato ospitalità dai parenti per le altre cinque, il Comune si è attivato per trovare una sistemazione tramite i Servizi Sociali.

Una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco, ma nessun danno alle persone. Nel pomeriggio del 10 novembre è in programma una nuova riunione tecnica.