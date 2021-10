Varotti: «Dieci miliardi di fatturato in meno per il turismo organizzato, serve una politica di rilancio»

PESARO – Dieci miliardi di fatturato in meno, la protesta dei tour operator. Il direttore Confcommercio Amerigo Varotti è stato a Rimini per manifestare per chiedere aiuto per le imprese del settore.

«Il turismo organizzato è stato messo in ginocchio dalla pandemia e dalla conseguente incapacità politica italiana di comprendere l’importanza del settore che nel 2019 aveva prodotto un fatturato di 13,3 miliardi di euro crollato a 3 miliardi nel 2020 e forse a 2,5 miliardi nel 2021. Un settore che in Italia è ancora fermo mentre non è così all’estero. In Francia, Spagna, Germania è consentito viaggiare mentre da noi ci sono ancora restrizioni sui viaggi per turismo e lavoro.

Il turismo – ricorda Amerigo Varotti, Presidente di ASSO.M.I.T.O.-Confcommercio (l’Associazione marchigiana di Tour Operator che operano nell’incoming) – è il primo settore al mondo per PIL e anche per numero di occupati – un lavoratore su 4 si occupa di turismo diretto o indiretto. Eppure in Italia c’è una grave sottovalutazione politica del ruolo e dell’importanza del turismo. Ed anche le risorse previste dal Governo PNRR sono esigue rispetto al ruolo del comparto».

A Rimini tutte le Associazioni del turismo organizzato hanno manifestato unitariamente – ospiti di FTO-Confcommercio – per chiedere al Governo SUBITO interventi di sostegno per il settore.

S.U.B.I.T.O. è l’acronimo di:

S = Sostegni

U = Urgenza

B = Battaglia

I = Internazionalizzazione

T = Turismo

O = Organizzato.

Su questi temi sono intervenuti il Presidente di FTO-Confcommercio Franco Gattinoni; di ASTOI-Confindustria Pier Ezhaya; Ivana Jelinic di FIAVET-Confcommercio; Enrica Montanucci di MAAVI; Domenico Pellegrino di AIDIT e Gianni Rebecchi di ASSOVIAGGI-Confesercenti.

La manifestazione è stata coordinata da Gabriele Milani, Direttore di FTO-Confcommercio. Ha partecipato anche Ombretta Pepe, referente FTO Marche.