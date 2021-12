PESARO URBINO – Un itinerario che unisce una provincia e che è una vetrina per tutte le Marche. Nella splendida cornice di Villa Piccinetti a Fano, si è tenuta di recente la convention dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord. L’occasione per fare un bilancio, confrontarsi e illustrare le prossime iniziative.

Con il direttore Amerigo Varotti sono intervenuti il presidente Angelo Serra, gli assessori regionali Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli e Mirco Carloni, l’assessore del Comune di Fano Etienn Lucarelli, i sindaci e gli amministratori dei 16 Comuni che fanno parte del progetto.

Per la Regione Marche ha portato i saluti Aguzzi: «Un plauso a questo progetto che continua a crescere e mette insieme i Comuni, aspetto oggi più che mai fondamentale». Convinto l’appoggio della Regione: «Si tratta di un’azione di rete – ha proseguito Baldelli – molto importante e lungimirante, che come Regione non possiamo che sostenere». Sulla stessa lunghezza d’onda Lucarelli: «Il turismo va fatto in rete, solo insieme si può emergere. Abbiamo tutti noi responsabilità e obiettivi importanti per il futuro del territorio».

L’itinerario della bellezza: ecco cos’è

Ricca di proposte la relazione del direttore Varotti: «Siamo partiti quattro anni fa con il progetto e da 4 Comuni siamo arrivati a 16. La nostra è una destinazione poliprodotto, l’offerta è variegata e di qualità. Per questi motivi diversi sono i cluster. L’Itinerario è un progetto complesso di marketing turistico, utilizziamo tutti gli strumenti per la promozione, dalla partecipazione alle fiere ai social, dai press tour alla pubblicità sulle riviste specializzate. I riscontri sono stati anche quest’anno più che positivi, con tanta visibilità a livello nazionale e non solo. Gestiamo inoltre uffici turistici e musei e ci proponiamo di incrementare la nostra presenza sul territorio perché il turista necessita di servizi e accoglienza. Il 2021 si è chiuso con l’ingresso di Apecchio, San Lorenzo in Campo e Cantiano che ci ha fatto enormemente piacere. Il prossimo anno si aprirà con la presentazione dell’Itinerario del silenzio e della fede, al quale crediamo molto».

Tante altre le iniziative: «Alla Bit di Milano a febbraio promuoveremo la nuova edizione dell’Itinerario della Bellezza e, per i 600 anni dalla nascita di Federico da Montefetro, l’Itinerario dedicato a Giovanni Santi, padre di Raffaello, con tanto di mostra. Altre novità saranno l’Itinerario dedicato alla riviera del San Bartolo e a quella di Fano, l’Itinerario del Mototurismo nelle Marche, la guida dell’Itinerario Musicale. Con l’ingresso di Apecchio aggiorneremo l’Itinerario delle Rocche di Francesco Di Giorgio Martini, e anche l’Itinerario Archeologico avrà un restyling con l’entrata di San Lorenzo e Cantiano».

Varotti guarda al futuro con fiducia: «Abbiamo registrato il marchio dell’Itinerario e ora siamo pronti anche a progetti di respiro internazionale, grazie a finanziamenti europei e a prestigiose collaborazione, ad iniziare da quella con la Rotta dei Fenici, itinerario culturale del consiglio d’Europa. A gennaio presenteremo l’Itinerario alla borsa del turismo di Madrid. Un ringraziamento sentito – ha concluso Varotti – ai sindaci e alle amministrazioni per aver compreso l’importanza di investire nel turismo per lo sviluppo che merita questo territorio».

Il tavolo dei relatori

Ha concluso l’assessore Carloni: «Mi piace condividere con voi alcune notizie molto positive, come i dati del Pil regionale, incremento dell’8%, e dell’export. Si sta facendo davvero tanto. Molto importanti la nuova legge sull’Enoturismo, il Distretto Biologico più grande d’Europa, il progetto Marche Terra di Tartufi. Il turismo esperienziale è vincente. Il lavoro di Confcommercio è ottimo e va sostenuto». Al termine sono stati premiati i 16 Comuni dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino: Apecchio, Cagli, Cantiano, Colli al Metauro, Fano, Fossombrone, Gabicce, Gradara, Mondavio, Pergola, Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sassocorvaro, Tavullia, Terre Roveresche, Urbino.