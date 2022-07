FANO – Mancano poche ore e verrà ufficialmente presentato uno dei progetti più importanti e discussi negli ultimi anni da parte della cittadinanza fanese. Alle ore 18 del 21 luglio verrà infatti presentato presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna la Variante Gimarra. Il tracciato, che mira a migliorare la viabilità fanese, è stato oggetto di grandi dibattiti dove non sono mancate le critiche e le obiezioni in merito ad un’infrastruttura che rivoluzionerà la viabilità di Fano.

Negli ultimi mesi cittadini, associazioni ecologiche e ambientali e minoranze politiche hanno espresso non poche perplessità: a finire sul banco degli imputati l’impatto ambientale e quello dei costi.

Fanesi illustra il progetto

Proprio in virtù di ciò, la presentazione da parte dell’Amministrazione è particolarmente sentita da parte di tutte le realtà locali: «Durante l’incontro verrà illustrato il Progetto di fattibilità tecnico economico – riferisce il Vice sindaco Fanesi – realizzato dalla società Abacus di Perugia che ha individuato il miglior tracciato della nuova strada. Sarà un’importante occasione di apertura e confronto con la città su un’opera determinante a cui la macchina comunale ha lavorato alacremente in questi mesi. La soluzione elaborata garantisce un elevato standard di compatibilità ambientale e paesaggistica, guidato dalle prescrizioni di rigorosa mitigazione concertata con gli enti preposti. Questo collegamento si inserisce all’interno del contesto naturale in cui si trova, scongiurando qualsiasi tipo di impatto negativo. Questo tratto viario rappresenta una leva straordinaria per lo sviluppo sociale, economico della nostra città».