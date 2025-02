Varato il ponte ciclopedonale a Tavullia, Baldelli: «La ciclovia del Foglia prosegue, 3 milioni anche per arrivare a Pesaro»

TAVULLIA – Varato il ponte ciclopedonale a Tavullia, in località Padiglione, una delle tre opere d’arte che caratterizzano il tracciato della Ciclovia del Foglia che la Regione Marche sta realizzando tra Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia.

L’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici Francesco Baldelli è entusiasta: «Un esempio della concretezza della Regione Marche. Mettiamo a terra un’altra opera fondamentale per il futuro delle nostre comunità. Stiamo completando la Ciclovia del Foglia tra Vallefoglia, Tavullia e Montecalvo in Foglia. Le infrastrutture devono correre veloce e per questo nelle scorse settimane insieme al sindaco Biancani abbiamo fatto un sopralluogo nell’area dell’ex Pica per risolvere insieme i problemi nella realizzazione della ciclovia nel territorio del comune di Pesaro. L’obiettivo è, infatti, quello di collegare Pesaro con la sua valle e per questo abbiamo recuperato 3 milioni di euro per completare l’itinerario verso il capoluogo. Poi naturalmente penseremo a proseguire il tracciato verso l’interno».

Baldelli prosegue: «Il presidente Acquaroli crede nella creazione di una rete infrastrutturale moderna e intermodale per le Marche – continua l’assessore Baldelli – che possa creare ulteriori opportunità di crescita. Sulla Ciclovia del Foglia abbiamo già messo a terra 5,5 milioni di euro per realizzare un itinerario di 15 km che molto presto potremo già iniziare a utilizzare, sia per ammirare le ricchezze paesaggistiche e culturali di questa valle, sia per spostarci verso scuola o luoghi di lavoro. Insomma un collegamento di mobilità sostenibile che eleva la qualità della vita in uno dei primi distretti industriali e artigianali delle Marche».

Il ponte ciclopedonale sul fiume Foglia in località Padiglione di Tavullia è il secondo ponte previsto dal tracciato ad essere varato dopo quello sul Rio Salso al confine tra i territori comunali di Montecalvo in Foglia e Tavullia. Nei prossimi giorni è previsto anche il varo dell’ultimo ponte ciclopedonale sul Foglia nel territorio comunale di Vallefoglia.

«Il ponte ciclopedonale è un’opera d’arte all’avanguardia, con una luce di 40 m ed è realizzato in acciaio corten. Abbiamo già messo a terra, tra realizzazioni e progettazioni in fase avanzata per la cantierizzazione – conclude l’assessore Baldelli – oltre 140 km di ciclovie in tutte le Marche investendo complessivamente oltre 45 milioni di euro. A ciò si aggiungono i 27,5 milioni di euro ottenuti dal Governo nazionale per il completamento della Ciclovia Adriatica: un cambio di passo evidente e concreto».