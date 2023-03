Valmetauro, ladri colpiscono ancora: svaligiate due abitazioni a San Costanzo

Due le unità abitative visitate in un breve lasso di tempo, entrambe site nello stesso stabile: spariti soldi e gioielli ma il valore della refurtiva non è stato ancora quantificato

SAN COSTANZO – Non si placa l’ondata di furti chi negli ultimi giorni sta flagellando la Valmetauro: dopo i colpi in serie messi a segno a Fano e Marotta, a fare i conti con i blitz, nelle ultime 48 ore, sono state due abitazioni site a Solfanuccio, frazione di San Costanzo.

Identico sia il modus che l’orario scelto: il tardo pomeriggio. Un orario in cui le case sono spesso vuote ma che permette comunque di agire con il favore delle tenebre; anche in questo caso i ladri hanno forzato una finestra sul retro e duna volta dentro hanno messo tutto a soqquadro alla ricerca di contanti o preziosi.

Due le unità abitative visitate in un breve lasso di tempo, entrambe site nello stesso stabile: spariti soldi e gioielli ma il valore della refurtiva non è stata ancora quantificata. Sul posto i carabinieri del luogo per i rilievi del caso. È più anche un’ipotesi che dietro i furti ci sia una banda organizzata in trasferta e che si tratti degli stessi autori