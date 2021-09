Vallefoglia, Ucchielli chiede lo studio di fattibilità sul treno Pesaro-Fano-Urbino-Vallefoglia

VALLEFOGLIA – Treno di superficie, il Comune di Vallefoglia incalza la Regione. Il sindaco Palmiro Ucchielli ha inoltrato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini, e a Francesco Baldelli, Assessore alle Infrastrutture e ai Lavori Pubblici della Regione Marche, una lettera per conoscere lo stato di avanzamento dei lavori per lo studio di fattibilità della infrastruttura ferroviaria sul tratto Pesaro – Fano – Fossombrone – Urbino – Morciola – Montecchio – Pesaro. A seguito dell’approvazione da parte del Senato della Repubblica di una specifica mozione che riguardava il tratto Pesaro – Fano – Fossombrone – Urbino, il Sen. Ucchielli ha chiesto di estendere lo studio anche al percorso Urbino – Vallefoglia – Pesaro.



«La Vallata del Foglia negli ultimi anni si è infatti contraddistinta nel panorama nazionale ed internazionale per la vivacità del suo territorio produttivo ed industriale e rappresenta attualmente un importante punto strategico per le vie di comunicazione per il centro Italia – spiega Ucchielli – Soprattutto in questo momento in cui è doveroso per le Pubbliche Amministrazioni incentivare la ripresa economica anche attraverso opere infrastrutturali e ridurre nel contempo fortemente anche l’inquinamento atmosferico, corre l’obbligo di porre particolare attenzione alla realizzazione di strategie che facilitano il più possibile la mobilità di persone e merci al fine di dare nuovo impulso tanto al settore produttivo, quanto a quello turistico, commerciale e culturale. In questa ottica, ho ritenuto opportuno chiedere di conoscere lo stato di avanzamento dei lavori su tale studio che rappresenta per la nostra vallata una priorità a vantaggio dell’ambiente e dell’intera economia provinciale».