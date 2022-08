Vallefoglia, Ucchielli rinnova l’appello alla Regione: «Riattivare la guardia medica»

VALLEFOGLIA – Guardia medica, il sindaco di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Politiche Sanitarie Daniela Ciaroni, rinnovano nuovamente l’appello alla Regione a riattivare quanto prima tutti i servizi momentaneamente sospesi alla Casa della Salute di Montecchio.

«Dopo ripetuti solleciti e incontri intercorsi con gli Amministratori Regionali, che ci hanno assicurato il loro impegno a risolvere il problema precisa il Sindaco, siamo ancora oggi dopo tanti mesi alla Casa della Salute senza il servizio di Guardia Medica. Come Amministrazione, siamo particolarmente attenti ad ascoltare tutte le segnalazioni che ci pervengono giornalmente da parte dei cittadini che ci comunicano i vari problemi ed interventi da realizzare sul territorio, ma nello specifico del servizio di Guardia Medica e dell’ambulanza del 118 con il medico a bordo non riusciamo a dare risposta perché la gestione della struttura non dipende da noi ma dalla Regione».

Ucchielli evidenzia: «Con una struttura come la Casa della Salute – prosegue il sindaco – presente sul nostro territorio, dove sono stati investiti circa due milioni di euro, è un vero peccato non potere dare ai cittadini di tutto il nostro comprensorio che conta oltre 50.000 abitanti, soprattutto in questo momento che stiamo attraversando a causa del Covid, servizi come i tamponi gratuiti, i vaccini, le varie visite specialistiche, la medicina del lavoro e altro senza che questi si debbano per forza recare nelle strutture ospedaliere di Pesaro e Urbino che si trovano a diversi chilometri di distanza o addirittura spostarsi fuori regione.

Rinnoviamo perciò ancora una volta un accorato appello agli Amministratori Regionali, a ripristinare prima possibile i servizi che sono stati momentaneamente sospesi alla Casa della Salute di Montecchio e anche a programmare l’apertura nella giornata del sabato mattina per dare risposta ai tanti cittadini che durante la settimana sono impegnati in attività lavorative e che da tempo ne segnalano la necessità».