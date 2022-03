Vallefoglia, ubriaco sale sul bus senza mascherina: volano pugni e spintoni

URBINO – Il parapiglia nel corridoio dell’autobus. Il fatto è avvenuto domenica sera sulla Linea verde che collega Pesaro a Urbino.

Come riporta il Ducato nel corridoio dell’autobus è scoppiata una rissa, che ha coinvolto quattro persone. A dare il via al parapiglia, un uomo di circa 40 anni salito all’altezza di Morciola, frazione del comune di Vallefoglia, insieme a un amico. Visibilmente ubriaco, l’uomo si è rifiutato di indossare la mascherina, obbligatoria per salire sui mezzi pubblici. All’intimazione dell’autista «O ti metti la mascherina o sono costretto a farti scendere», il passeggero ha iniziato a dare in escandescenze. «Io non la metto. È tutto finto. È colpa di voi italiani».

L’amico ha offerto una mascherina chirurgica. Ma l’uomo se l’è tolta e ha spalancato la porticina dell’abitacolo dell’autista, richiudendola e imprecando.

L’uomo si è accomodato sul fondo e ha iniziato un alterco con un giovane di 20 anni. Sono volati pugni e spintoni. La rissa è continuata fino alle prime file del bus, mentre i passeggeri hanno chiesto all’autista di fermarsi. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine. Alla zuffa si sono aggiunti l’amico dell’uomo ubriaco e un altro giovane, accorso in difesa del ventenne. Poi, finalmente, l’autista ha accostato nel primo slargo disponibile, in prossimità di Gallo di Petriano. Alcuni viaggiatori sono intervenuti per fare scendere i due uomini.

Le porte dell’autobus si sono chiuse dopo alcuni tentativi e l’autista è partito con cautela, mentre l’uomo continuava a sbattere i pugni sulla fiancata.