Vallefoglia, zig zag in strada: aggredisce i carabinieri, arrestato

VALLEFOGLIA – Pericoloso zig zag alla guida, ma il conducente aggredisce i carabinieri e viene arrestato.

Il fatto è avvenuto a Vallefoglia nella tarda serata di martedì 15 marzo quando un uomo di 48 anni, visibilmente ubriaco, sbandava in strada. Due passanti, stranieri, lo hanno visto e reputandolo un pericolo hanno dato l’allarme ai carabinieri.

L’uomo ha accostato e qui sono arrivati i militari del Norm. Il 48enne, italiano pregiudicato, si è rifiutato di sottoporsi all’esame dell’alcol test e ha iniziato a insultare, spintonare e colpire gli agenti. Così è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia per guida in stato d’ebbrezza.