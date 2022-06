Vallefoglia, ubriaco e grondante di sangue spaventa clienti di un bar: multato

VALLEFOGLIA – Ubriaco e ferito, genera il panico tra i clienti di un bar a Montecchio di Vallefoglia. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono interventi sabato 4 giugno alle 17.30, al bar Parioli in via Roma a Montecchio per fermare un uomo di origine pakistana. Aveva un taglio profondo alla mano ed era in stato confusionale per via dell’alcol che aveva assunto. Scrollando la mano stava spargendo sangue tra i presenti che si sono allontanati.



Il pakistano, che aveva tutta l’intenzione di andarsene a casa, è stato fermato dai carabinieri. E’ stato tranquillizzato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti sul posto per medicare l’uomo. Dopo avere rassicurato i clienti del bar, i militari lo hanno affidato al suo datore di lavoro, titolare di una macelleria, che si è presentato sul posto e lo ha preso in carico perchè non voleva recarsi al pronto soccorso.



Il 30enne è stato multato per ubriachezza molesta, punito quindi con una sanzione amministrativa da 100 euro.