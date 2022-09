Vallefoglia, il sindaco Ucchielli sollecita interventi di pulizia del fosso Taccone e del fiume Foglia

VALLEFOGLIA – Fosso Taccone di Vallefoglia, il sindaco Palmiro Ucchielli ha inoltrato una lettera di sollecito alla Regione Marche e al Consorzio di Bonifica per richiedere che venga al più presto effettuata la manutenzione e la pulizia. «Dopo ripetute lettere inviate – spiega il sindaco – siamo ancora una volta a richiedere un urgente controllo sul Fosso Taccone e degli altri fossi di rilevante importanza idraulica, per evitare che in caso di forti precipitazioni possano arrecare problemi sia alle abitazioni che agli insediamenti industriali di Montecchio causando danni e mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini.



Altra importante richiesta che vorrei inoltrare alla Regione o chi di competenza è quella di intervenire anche sul fiume Foglia e sui corsi d’acqua per rimuovere gli alberi e le ramaglie che in moltissimi casi sono bloccati ai piedi dei ponti, e che in caso di forti precipitazioni potrebbero ostruire il passaggio dell’acqua creando esondazioni danneggiando i viadotti, le strade e causare problemi alla viabilità».



Per l’operazione di pulizia lungo il corso dei fiumi e la rimozione delle piante essiccate, Ucchielli sollecita anche agli organi preposti di «trovare un metodo per dare la possibilità ai singoli cittadini di intervenire direttamente sugli argini dei fiumi e dei fossi, offrendogli la possibilità di tagliare le piante secche e rimuovere le ramaglie ricavandone legna da ardere, che gli dovrebbe essere concessa in maniera gratuita, così da riconoscergli il lavoro svolto, e che potrebbe esserci anche di grande aiuto per mantenere in ordine il territorio lungo tutta l’asta fluviale».