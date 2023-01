Vallefoglia, il sindaco dichiara guerra ai piccioni, gli animalisti di Aidaa fanno partire l’esposto

VALLEFOGLIA – Il Comune dichiara guerra ai piccioni e misure di contenimento. Gli ambientalisti pronti agli esposti.

Nei giorni scorsi Palmiro Ucchielli sindaco di Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino ha emesso l’ennesima ordinanza che prevede il divieto di cibare i colombi perchè sarebbero troppi.

L’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente AIDAA la ritiene «illegale». E fa sapere di aver fatto partire «un esposto contro il sindaco di quel Comune con l’ipotesi del reato di maltrattamento di animali (art. 544 del codice penale). Crediamo che non sia quella di affamare i piccioni il modo giusto di porsi, anzi siamo certi della illegittimità morale e pensiamo anche sotto il profilo legale di ordinanze come queste che contengono di fatto seppure in maniera larvata gli estremi per il reato di maltrattamento di animali».