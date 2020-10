Vallefoglia, si masturba sotto casa di una ragazzina: arrestato

VALLEFOGLIA – La seguiva, la pedinava, la osservava. Si appostava sotto casa e le ha persino fatto vedere i genitali. Arrestato.

È la storia di una minorenne di Vallefoglia che dopo aver notato che un uomo, circa 30 anni, non le toglieva gli occhi di dosso, ha allertato i carabinieri. In un caso lui le aveva mostrato le sue parti intime.

Impaurita e inorridita, la ragazzina ha avuto la forza di parlarne e dare l’allarme. I militari hanno avviato l’indagine tramite appostamenti in borghese sotto casa della minorenne.



L’operaio si è presentato in auto e ha aspettato che arrivasse la ragazzina. Ma nel frattempo ha iniziato a masturbarsi. Per fortuna non c’erano persone nelle vicinanze. I militari lo hanno trovato in auto con i pantaloni completamente abbassati e lo hanno arrestato in flagranza di reato per atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante di averlo fatto in un luogo potenzialmente frequentato da minorenni come fermate degli autobus, scuole, palestre.