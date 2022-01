VALLEFOGLIA – Vallefoglia sfiora i 15 mila abitanti, un comune che continua a crescere. Il sindaco Palmiro Ucchielli comunica che dopo gli ultimi dati sulle rilevazioni degli eventi demografici trasmessi dall’Ufficio Anagrafe e di Stato Civile anche nel corso dell’anno 2021 la Città di Vallefoglia ha registrato una costante crescita.

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2021 si sono avute 118 nascite portando i residenti agli attuali 14.988, di cui 7.542 maschi e 7.446 femmine, con 5.807 famiglie.



«Una città giovane – sottolinea il sindaco – vivace che guarda al futuro anche in un periodo così difficile e particolare dove sono tanti quelli che decidono di stabilire la propria residenza sia per motivi di lavoro che per i molteplici servizi che offre. Anche i matrimoni civili, infatti, ben 28, denotano che il Comune di Vallefoglia offre buone prospettive anche ai giovani e alle nuove coppie. Per quanto riguarda l’economia, aggiunge il Sindaco, le varie aziende e imprese esercenti sul territorio stanno facendo nuovi investimenti e ampliando i propri insediamenti con oltre 50.000 metri quadrati di nuove strutture produttive che porteranno nuova occupazione, sviluppo e prospettive di lavoro per centinaia di persone portando stabilità e benessere a tante famiglie.



Anche l’Amministrazione Comunale si sta adoperando per venire incontro alle nuove esigenze che si riscontrano, in particolare con la costruzione della nuova sede municipale a Montecchio, la realizzazione del nuovo cinema teatro auditorium per la musica a Bottega e ai vari cantieri aperti sul territorio che vanno dall’ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione, agli asfalti delle strade comunali e alla manutenzione degli stabili di proprietà.



Vallefoglia è una Città giovane e dinamica, che offre molteplici servizi ai suoi cittadini ad iniziare dagli asili nido, dalle scuole, dagli impianti sportivi e dai centri commerciali con strutture mediche, uffici e negozi di vario genere per ogni esigenza e necessità».