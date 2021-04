Vallefoglia, scoperto evasore per 650mila euro: vendeva via internet

PESARO – Evasore totale aveva nascosto al fisco 650mila euro. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Pesaro e Urbino.



Le Fiamme Gialle in questo periodo di particolare difficoltà economica connessa all’emergenza sanitaria, stanno svolgendo un compito fondamentale di presidio del sistema economico-finanziario, con specifici accertamenti finalizzati ad individuare qualsiasi forma di illecito arricchimento a discapito della componente sana e corretta della collettività.



Un’attenta attività di intelligence condotta mediante l’utilizzo delle informazioni acquisite nel corso dei servizi di controllo del territorio e la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, ha portato all’individuazione di un imprenditore che non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2017 e 2018, pur avendo operato nel commercio al dettaglio di prodotti via internet nella zona di Vallefoglia.



Le Fiamme Gialle, constatata l’assenza di dichiarazioni, al fine di quantificare l’evasione dell’imprenditore, per l’anno 2017, hanno concentrato la loro attenzione sull’analisi dei dati scaturiti dalle banche dati e dalle fatture di acquisto e di vendita rinvenute, mentre, per il 2018, attesa la frammentarietà della documentazione contabile a disposizione,

hanno portato avanti indagini finanziarie per ricostruire i flussi di denaro, nonché hanno scandagliato i rapporti commerciali con due importanti multinazionali del marketplace per l’utilizzo della piattaforma E-commerce.



La minuziosa attività esperita ha consentito di accertare la mancata dichiarazione di 650.000 euro di ricavi, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 e di qualificare il contribuente come “evasore totale”.



Tutto comunicato all’Agenzia delle Entrate. Continuerà la tutela e il supporto del sistema imprenditoriale più virtuoso, fortemente provato dalla sensibile contrazione dei livelli di produzione e per tale motivo esposto alle

insidiose fenomenologie dell’evasione da parte di coloro i quali sottraggono importanti risorse economiche allo Stato.