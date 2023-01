Vallefoglia, saldo nati morti negativo ma la città è la terza delle Marche con 15 mila abitanti

VALLEFOGLIA – In un contesto di denatalità, crescono i cittadini di Vallefoglia.

Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, con riferimento agli ultimi dati trasmessi dall’Ufficio anagrafe alla data del 31 dicembre 2022, comunica che la Città di Vallefoglia si conferma ancora una volta come la terza realtà della Provincia di Pesaro e Urbino mantenendosi sopra i 15.000 abitanti.

Secondo i dati Istat, disponibili i cittadini erano 14.917 a gennaio e 14.925 a ottobre, ultimo dato disponibile. Il saldo delle nascite e delle morti è di -22.

«Anche i nuovi nati nel corso dell’anno 2022 sono rimasti pressoché stabili, in controtendenza pertanto con i dati nazionali e regionali che fanno registrare un forte calo. Questa crescita costante della popolazione, fa rilevare il Sindaco, è dovuta all’arrivo di nuove famiglie che decidono di stabilire la propria residenza nel nostro Comune in quanto trovano occupazione e servizi – spiega Ucchielli – Tanti sono i servizi rivolti ai cittadini ad iniziare da quelli scolastici, con l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie e tante nuove strutture sportive che consentono ai ragazzi di praticare ogni tipo sport. Per quanto riguarda poi il lavoro sono molteplici le aziende che anche in questo periodo fanno ingenti investimenti con l’ampliamento dei propri insediamenti produttivi nei diversi settori della refrigerazione, del vetro, del mobile e della meccanica, creando così nuove opportunità di lavoro e di impiego.

Come Amministrazione Comunale siamo quindi particolarmente soddisfatti di confermare questa tendenza che dimostra ancora una volta quanto la Città di Vallefoglia sia giovane, dinamica, accogliente e solidale».