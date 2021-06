Vallefoglia, regolamento di conti in piazza: volano pugni e coltelli

VALLEFOGLIA – Nuovo grave episodio di violenza nel pesarese. Un vero e proprio regolamento di conti quello andato in scena nella piazza della Repubblica di Vallefoglia. Il tutto si è consumato nel giro di una manciata di minuti sotto gli occhi attoniti dei presenti.



Da alcune vetture arrivate a tutta velocità sul posto, sarebbero scesi tre giovani che avrebbero dato vita ad una furibonda scazzottata. Calci, pugni e perfino alcuni coltelli avrebbero indotto le persone presenti a desistere dal cercare di calmare gli animi; alcuni però avrebbero allertato prontamente le autorità che si sono precipitate subito sul posto ma prima dell’arrivo dei Carabinieri i protagonisti della resa dei conti si erano già dileguati.



Purtroppo non si tratta di un episodio isolato ma di una vera e propria escalation di violenza che riguarda da tempo Vallefoglia e Montecchio e che negli ultimi mesi era andata in standby solo grazie alle restrizioni dovute alla pandemia: sempre in piazza della Repubblica, alla vigilia di Natale nel 2018 una rissa culminò con un accoltellamento, un pestaggio di gruppo all’esterno di un locale nel 2019 ed un uomo, pochi mesi dopo, ferito a Montecchio con una accetta.