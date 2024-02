VALLEFOGLIA – Vallefoglia piange la morte di Salvatore Sorrentino, storico dirigente di numerose società calcistiche locali tra cui la Vis Pesaro, il Montelabbate l’Azzurra ed ora il Montecchio Gallo. Il 75enne è mancato all’ospedale di Fano dove era ricoverato.

Cordoglio e lutto per la sua attuale società che tramite un post pubblico ha voluto esprimere il proprio dolore: «La A.S.D. K-Sport Montecchio Gallo in tutte le sue componenti, si unisce al profondo dolore della famiglia Sorrentino per la perdita del nostro Salvatore. In questo triste e doloroso momento porgiamo le più sentite condoglianze ed un grande abbraccio alla moglie Anna ed alla figlia Ylenia. Salvatore, uomo dal cuore grande e sempre gentile e disponibile con tutti, ha dato tanto per il nostro calcio e la K-Sport Montecchio Gallo ha avuto l’onore di condividere con lui la passione e i valori che lui stesso ha saputo trasmettere a generazioni di dirigenti e calciatori. Siamo certi che Sorre continuerà a dare il suo grande supporto da lassù e a seguirci ed aiutarci costantemente come ha sempre fatto. Arrivederci Sorre!».

Nella serata odierna, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Montecchio di Vallefoglia, si terrà il Rosario. Sabato 17 febbraio, alle ore 14:30 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta di Montecchio di Vallefoglia si terrà il funerale.