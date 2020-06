Il sindaco di Vallefoglia dopo la rapina: «Più forze dell’ordine e caserma nuova»

VALLEFOGLIA – Dopo la rapina al centro commerciale, in cui un 17enne ha puntato un coltello alla gola di una casseira, presso Le Cento Vetrine, il sindaco Palmiro Ucchielli è intervenuto ha chiesto un rafforzamento delle forze dell’ordine.



Ucchielli ha fatto visita al supermercato per esprimere solidarietà e vicinanza ai dipendenti e al direttore Valter Colonnesi. Con l’occasione il Sindaco ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per essere prontamente intervenuta a sventare la rapina.

«In diverse occasioni, di cui l’ultima all’inizio di questo mese, ho sollecitato il Ministro dell’Interno On. Luciana Lamorgese a rafforzare le Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, nel territorio del Comune di Vallefoglia – spiega il sindaco -. Il Comune di Vallefoglia è di fatto la terza Città della Provincia di Pesaro e Urbino, conta più di 15.000 abitanti ed è il punto di riferimento di una intera vallata, quella del Foglia, con servizi che vengono usufruiti da oltre 50.000 abitanti. Nel territorio del Comune sono presenti infatti la gran parte delle imprese e delle aziende del polo industriale pesarese con supermercati, Casa della Salute, studi medici ed istituti di credito dove confluiscono giornalmente cittadini da tutti i Comuni limitrofi.

Il territorio di Vallefoglia è pertanto molto appetibile alla criminalità organizzata e pur apprezzando l’enorme sforzo dell’Arma dei Carabinieri di Montecchio si è consci che le forze dell’ordine presenti sul territorio sono totalmente insufficienti per fronteggiare la nuova realtà che si è venuta a determinare».



Per questo Ucchielli ribadisce: «Al fine di contrastare i fenomeni criminosi ed ogni altra forma di illegalità che quotidianamente pone in discussione la sicurezza di cittadini e imprese e di prevenire l’infiltrazione di organizzazioni malavitose ho provveduto a richiedere allo Stato di investire su tale area, caratterizzata da una costante crescita demografica ed economica, con la realizzazione di una nuova struttura logistica operativa per le Forze dell’Ordine ed un organico adeguato alla situazione attuale. Sono fiducioso che i miei appelli saranno accolti, intanto ringrazio il Prefetto di Pesaro e Urbino, il Questore e il Comandante Giabbani della stazione dei Carabinieri di Montecchio per il lavoro che quotidianamente svolgono per garantire la sicurezza nel nostro territorio».