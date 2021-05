Vallefoglia e Montelabbate tornano zona gialla. I sindaci: «Buon lavoro a tutte le attività»

I sindaci Ucchielli e Ferri parlano dei giorni di restrizione e raccomandano di non abbassare la guardia dopo i «sacrifici affrontati»

VALLEFOGLIA – Vallefoglia e Montelabbate tornano gialle da oggi, mercoledì 5 maggio. Il sindaco Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Politiche Sanitarie e Sociali Daniela Ciaroni comunicano che, sulla base dei dati sulla situazione dei contagi trasmessi in data odierna dalla Regione Marche e relativi alla settimana dal 26 aprile al 2 maggio, il Comune di Vallefoglia torna ad essere in zona gialla.

«Sono veramente lieto di poter dare questa notizia ai cittadini di Vallefoglia – sottolinea il sindaco – tanto attesa dopo giorni di restrizioni che ci hanno costretto anche durante il 1° maggio ad osservare rigidi comportamenti e che finalmente ci consentirà maggiori libertà senza però dimenticare di continuare ad osservare sempre e scrupolosamente le regole anti contagio. Ringrazio pertanto i cittadini di Vallefoglia per i sacrifici affrontati che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato. Ringrazio anche il Presidente della Giunta Regionale Francesco Acquaroli per essersi interessato personalmente per la situazione del nostro Comune. Continuiamo quindi su questa strada, manteniamo sempre alta l’attenzione e presto, anche con l’aiuto dei vaccini, torneremo alla quotidianità che tanto ci manca».

Anche Cinzia Ferri, sindaco di Montelabbate sottolinea: «Auguro un buon lavoro a tutte le attività che riprendono a lavorare, inoltre raccomando di non abbassare la guardia (il virus è sempre tra noi) quindi manteniamo le distanze, indossiamo la mascherina, laviamo spesso le mani e arieggiamo i locali».