Vallefoglia, 52enne trovata senza vita nel suo letto: disposta l’autopsia

VALLEFOGLIA – Dramma a Montecchio dove una donna di 52 anni è stata trovata senza vita nel suo letto. La scoperta è stata fatta dalla madre della donna nella serata del 26 ottobre. Probabilmente è stato un malore improvviso ad essere fatale alla 52enne. Subito sono stati allertati gli uomini del 118 che, giunti sul luogo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche le autorità locali.



Per fare luce sull’esatta dinamica della morte il magistrato di turno ha disposto l’autopsia che dovrebbe essere eseguita in giornata. La 52enne era molto conosciuta sia Montecchio che a Vallefoglia anche per avere gestito, insieme al marito ed il figlio, un autolavaggio.



La notizia della disgrazia ha fatto ben presto il giro del comune gettando nello sconforto tutti coloro che l’avevano conosciuta apprezzandone la gentilezza e le qualità umane. Tantissimi i ricordi e le testimonianze di affetto apparse sui social nelle ultime ore.