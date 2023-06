VALLEFOGLIA – Vallefoglia in lacrime per la scomparsa di Fabrizio Bartolucci, per tutti Bicio. Ad essere fatale al 65enne un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’uomo era molto conosciuto nel Comune grazie anche alla sua attività: era il gestore della popolare pizzeria La Voglia Matta.



L’uomo si sarebbe sentito male mentre era in procinto di entrare in auto accasciandosi a terra. Subito è scattata la corsa contro il tempo per soccorrerlo: sul posto è intervenuto un mezzo del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale dove il 65enne si è spento. Una morte improvvisa che ha scosso profondamente la comunità: Fabrizio era molto noto e benvoluto: tantissime le testimonianze di affetto che in queste ore si trovano sui social come quelli che riportiamo in calce:

«Cavolo Bicio, che notizia…Io non finirò mai di ringraziarti per il bene che mi e ci hai voluto. Ci hai aperto la tua pizzeria per anni, noi eravamo quelli de “La compagnia della Voglia Matta” lo siamo stati per anni. E se per caso una sera non venivo mi scrivevi subito per chiedermi se era tutto a posto. Mi hai voluto veramente bene, riuscivo a sentirlo, come noi ne abbiamo voluto a te. Sono passati anni ma puntuale ogni tanto ricevevo dei tuoi messaggi e tutti finivano sempre con “Quando scendi vieni a prendere la mascarponessa!” Fabrizio Bartolucci era impossibile non volerti bene. Quante Rossini ho mangiato nella tua pizzeria. Voglio pubblicare questa foto che ci ritrae tutti felici, festeggiavamo la mia partenza per Milano e l’abbiamo voluta festeggiare lì dove tutto è iniziato, con te! Sarai sempre nel mio cuore Fabri, ora ovunque tu sia, fai sorridere tutti come facevi con noi, anzi sono certo che lo farai… RIP BICIO».

E ancora: «Capo… Sei un pezzo del mio cuore e per questo non ero preparata , so che la pizza mi farà pensare a te, so che Montecchio non sarà più la stessa senza te! So che tanti ti penseranno oggi e ognuno avrà un pensiero carino, divertente e anche esagerato verso di te ne hai combinate tante ma tanteeee, hai amato incondizionatamente la tua famiglia a modo tuo, e ti sei fatto voler bene non solo da loro! Mio Bicio pazzo, impulsivo, testardo ma soprattutto buono buono un bel po’! Adesso vai e riposati, ma riposati ci vediamo tra un cigarro e un caffè ti voglio bene ma questo non ho mai smesso di dirtelo ciao nonno Bicio grazie di tutto».

Nella giornata odierna di lunedì 4 giugno, alle 20:00 si svolgerà il rosario, mentre il funerale verrà celebrato martedì 5 alle ore 11.00. Entrambe le funzioni avverranno alla chiesa di Trebbio di Montegridolfo.