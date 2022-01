Vallefoglia, lavori sulla provinciale 73 Ponte Vecchio in Foglia: la strada verrà chiusa

VALLEFOGLIA – Da martedì 25 gennaio (ore 8), verrà chiusa al traffico la strada provinciale 73 “Ponte Vecchio in Foglia” (km 5 + 700), tra i Comuni di Vallefoglia e Montecalvo in Foglia, per lavori di impermeabilizzazione del “Ponte Vecchio”, con successiva pavimentazione della strada in conglomerato bituminoso. L’intervento si concluderà venerdì 28 gennaio. La viabilità verrà deviata sulle strade comunali “Pontevecchio” e “Pantiere”.

Sullo stesso ponte sono già stati eseguiti dalla Provincia di Pesaro e Urbino lavori strutturali alle travi, alle pile ed ai cordoli di collegamento, finanziati con fondi Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti), per un totale di 90mila euro, compresa l’impermeabilizzazione che verrà effettuata da martedì.