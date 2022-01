Vallefoglia: lavori in corso per il nuovo municipio, asfaltature e illuminazione pubblica

VALLEFOGLIA – Asfalti, nuovo municipio e illuminazione: a Vallefoglia cantieri in corso e in programma.

Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e gli Assessori Angelo Ghiselli, Stefano Gattoni e Mirco Calzolari, comunicano che stanno proseguendo regolarmente i lavori pubblici programmati dall’Amministrazione Comunale.

In particolare, a Montecchio, per quanto riguarda la costruzione del nuovo Municipio, la ditta esecutrice sta attualmente procedendo con la realizzazione dell’impiantistica che interessa la parte interna dello stabile con l’installazione di pareti in cartongesso e la posatura dei pavimenti.

A Bottega sono in corso di esecuzione gli interventi sul tratto stradale della S.S. 423 Urbinate dove si stanno sostituendo le vecchie lampade con una nuova illuminazione a led a basso consumo energetico. Sulla pista ciclopedonale di collegamento Bottega/Pian del Bruscolo/Montecchio si sta invece predisponendo la nuova linea di illuminazione con il successivo rifacimento del manto stradale.

Anche a Morciola, in Piazza Europa, è in programma l’intervento sull’impianto di pubblica illuminazione con l’installazione di nuovi pali in sostituzione di quelli esistenti nella via di ingresso che conduce alla Piazza, nella parte retrostante la palestra, di fronte al parco giochi, verrà inoltre realizzato un nuovo marciapiede con la predisposizione per una nuova linea di illuminazione pubblica.

I lavori a Vallefoglia

Appena le temperature e le condizioni metereologiche lo consentiranno riprenderanno da Montecchio, per poi proseguire in tutte le restanti frazioni del Comune, anche i lavori di asfaltature delle strade comunali come da programma approvato.

«Come si evince – spiega il Sindaco – l’Amministrazione è costantemente impegnata alla realizzazione di nuove strutture, al miglioramento e potenziamento della pubblica illuminazione e alla riqualificazione di tutto il patrimonio pubblico esistente, apportando così maggiore sicurezza e decoro in tutto il territorio comunale di Vallefoglia».