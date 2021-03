VALLEFOGLIA – Nonostante i furti siano ragionevolmente diminuiti nel pesarese, anche grazie al lockdown e alle varie limitazioni imposte dall’emergenza pandemica, non mancano comunque le eccezioni come quella avvenuta nell’ultimo weekend a Vallefoglia, dove i ladri hanno fatto razzia di tutto ciò che era presente nel giardino di un’abitazione privata sita a Morciola.



Il blitz si sarebbe consumato nella notte a cavallo tra sabato 13 e domenica 14 marzo. Nonostante il coprifuoco, uno o presumibilmente più individui, si sarebbero introdotti nel giardino ed avrebbero trafugato una bicicletta pieghevole ed attrezzi da lavoro e giardinaggio. Nonostante i balordi non si siano introdotti nella casa, rimane comunque un furto anomalo e inquietante per le modalità e le tempistiche, anche se il bottino non sarebbe comunque di grande valore economico.



Disavventura a lieto fine invece per il proprietario di un’auto che si era visto rubare la sua Fiat Panda parcheggiata in via Doninzetti, sempre a Morciola. Il veicolo infatti sarebbe stato ritrovato e riconsegnato al legittimo proprietario.