Vallefoglia, Jack Russell intrappolato salvato dai vigili del fuoco

L'animale era rimasto incastrato in una intercapedine. Il salvataggio è riuscito e l'animale sta bene

VALLEFOGLIA – Si era incastrato in una intercapedine ed era rimasto bloccato. Guaiti e lamenti, ma questa è una storia a lieto fine perchè Leone è stato portato in salvo.

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattinata del 7 luglio a Montecchio di Vallefoglia per liberare un cane. Leone, un Jack Russell, si era infilato in un’intercapedine tra il terrapieno e il solaio in cemento armato rimanendo bloccato.

La squadra VVF sul posto ha rimosso la terra con un badile creando un pertugio così da poter arrivare ad afferrare il cane per liberalo. L’animale è stato consegnato alle cure amorevoli dei proprietari.