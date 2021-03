VALLEFOGLIA – Rifiuti abbandonati, discariche abusive diffuse. Il sindaco della Città di Vallefolgia Palmiro Ucchielli e l’assessore all’Ambiente Mirco Calzolari, a seguito dell’aumento del verificarsi dei casi dell’abbandono dei rifiuti, comunicano di aver sollecitato le autorità competenti e gli Ispettori di Marche Multiservizi ad intensificare i controlli per identificare e sanzionare pesantemente i trasgressori.



«Ultimamente notiamo sempre più frequentemente – sottolineano gli amministratori – rifiuti non solo al di fuori degli appositi cassonetti ma anche lungo le strade e le aree verdi del territorio comunale che danno l’immagine di forte degrado che l’amministrazione da sempre cerca fortemente di contrastare anche con l’emissione di apposite ordinanze».

Marche Multiservizi Spa al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini ha di recente anche ampliato gli orari presso il Centro di raccolta differenziata sito in Via della Produzione 1 a Montecchio prevedendo una apertura dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e il giovedì anche il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00. Il Centro consente il recupero di materiale come carta e cartone, plastica, alluminio, vetro, legname, rottami ferrosi, toner e cartucce per stampanti, materiale elettrico, oli minerali e batterie di auto e moto, inerti e macerie, piccoli e grandi elettrodomestici e molti altri rifiuti differenziati ancora. Inoltre, su richiesta, la società svolge anche un servizio di ritiro a domicilio gratuito di materiale ingombrante chiamando il numero verde 800 600 999 dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 13:30 e il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 17:00.

«Si chiede pertanto – concludono il sindaco e l’assessore -, la collaborazione anche dei cittadini di Vallefoglia a segnalare agli organi competenti e agli uffici comunali eventuali trasgressori che vengono notati a compiere questi atti al fine di combattere questa brutta abitudine che non appartiene alla nostra comunità che ama il proprio territorio e cerca di mantenerlo integro nel rispetto dell’ambiente e della natura che ci circonda».