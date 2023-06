Vallefoglia, due infortuni sul lavoro negli ultimi due giorni. Operai in eliambulanza a Torrette

VALLEFOGLIA – Due incidenti sul lavoro nelle ultime ore.

Giovedì 29 giugno a Vallefoglia è dovuta intervenire l’eliambulanza per soccorrere un operaio rimasto ferito, ma che per fortuna è rimasto sempre vigile e cosciente, poi trasportato all’ospedale regionale di Torrette. L’infortunio è accaduto nella tarda mattinata nella zona industriale della Piana di Talacchio, a restare ferito un operaio che lavora alla Curvet, azienda specializzata nella lavorazione del vetro curvo e piano in tutte le tipologie. La dinamica dell’infortunio è ancora in fase di accertamento, ma da una prima ricostruzione pare l’operaio 63enne fosse impegnato a maneggiare un bancale di vetri quando è rimasto ferito. Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto è intervenuta l’eliambulanza e i sanitari hanno impiegato diverso tempo per stabilizzare l’uomo, ora ricoverato all’ospedale di Ancona. Il 63enne nell’incidente pare abbia riportato diversi traumi ma durante le fasi di soccorso è sempre stato cosciente.

Appena 24 ore prima un altro incidente sul lavoro si era verificato sempre a Vallefoglia, nella zona industriale di Montecchio e anche in quel caso era dovuta intervenire l’eliambulanza con l’uomo tuttora ricoverato ad Ancona. E’ successo alla Rivacold, l’azienda che produce macchine per la refrigerazione industriale in via dell’Artigianato. Pare che l’operaio fosse alla guida di un muletto e che per ragioni da stabilire si sia scontrato con un collega alla guida di un secondo muletto. L’uomo, che ha 58 anni, è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato l’ambulanza. Poi è stato poi trasportato in codice rosso dall’eliambulanza all’ospedale di Torrette, anche se non ha mai perso conoscenza.