Vallefoglia: centauro investe una donna sulle strisce pedonali

VALLEFOGLIA – Grave incidente nella mattinata del 6 giugno a Montelabbate, dove una donna è stata investita da uno scooter mentre stava attraversando le strisce pedonali di via Mazzini. Erano circa le 8.40 quando si è consumato l’impatto. Ad avere la peggio è stata la 66enne a piedi che, nell’incidente, è finita rovinosamente a terra.

I presenti, temendo il peggio, hanno subito allertato il 118 che, a sua volta, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasporto della ferita all’ospedale di Torrette di Ancona. Ferita, anche se in maniera più lieve, anche la donna alla guida del motociclo che nello scontro, è finita sull’asfalto ed è stata trasportata dai sanitari al nosocomio di Pesaro. Dalle indiscrezioni sembrerebbe che nessuna delle due coinvolte abbia riportato lesioni gravi. Sul posto la Polizia locale di Montelabbate per i rilievi del caso.

Un secondo incidente si è consumato, poche ore dopo da quello sopra citato, ad una manciata di chilometri di distanza, ovvero a Montecchio. Anche in questo caso, uno dei protagonisti è stato un centauro che è stato tamponato mentre si trovava sulla strada principale montecchiese da una vettura in transito che viaggiava in direzione Carpegna. Sul posto il 118 per soccorrere il motociclista finito a terra. Le sue condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.