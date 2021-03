Ingenti i danni all'abitazione: sul posto necessari quattro mezzi dei pompieri per spegnere il rogo. Poco prima un altro intervento era stato richiesto sulla A14 per un camion in fiamme

VALLEFOGLIA – Attimi di paura nella tarda serata di ieri, 16 marzo, in una villa sita in via Madonna dell’Arena a Vallefoglia, rimasta gravemente danneggiata da un incendio di vaste proporzioni che ha coinvolto il tetto ed il sottotetto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco che hanno impiegato svariate ore ad avere la meglio sulle fiamme.



Dalle prime ricostruzioni il rogo sarebbe scaturito dalla canna fumaria ed avrebbe in breve tempo raggiunto il resto della struttura. Sul luogo sono intervenuti quattro mezzi; ingenti i danni all’abitazione.

Una serata movimentata per i pompieri pesaresi che erano intervenuti poco prima in A14 presso l’area di servizio Foglia Est per un principio d’incendio che aveva riguardato un autotreno che trasportava delle balle di fieno.