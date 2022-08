Vallefoglia, incendio al parcheggio: a fuoco quattro auto e un camper

Non risultano persone coinvolte. I vigili del fuoco hanno lavorato nella notte. Si pensa a un corto circuito partito da un camper, ma le cause sono da chiarire

VALLEFOGLIA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte tra venerdì e sabato 6 agosto, in frazione Bottega nel comune di Vallefoglia per un incendio di alcuni automezzi parcheggiati nei pressi del supermercato Conad in via della Libertà.

In totale sono state coinvolte cinque auto e un camper. La squadra VVF sul posto con due autobotti ha spento le fiamme e messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. Non si segnalano persone coinvolte.

L’incendio al parcheggio di Vallefoglia

Le fiamme pare siano scaturite da un camper e poi si siano propagate alle 4 automobili che sono andate distrutte. Qualche residente è riuscito ad intervenire in tempo riuscendo a portare via la propria auto prima che fosse troppo tardi.

Restano da chiarire le cause che hanno portato all’incendio. Potrebbe trattarsi di un corto circuito, ma non si esclude l’ipotesi dolosa.