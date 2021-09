Vallefoglia, rubano sei chili di pesce persico: tre denunciati

PESARO – Rubano sei chili di pesce persico, denunciati. Il fatto è accaduto martedì (7 settembre) alla pescheria dell’Eurospin. I titolari hanno denunciato l’ammanco di sei chili di pesce persico per un valore di circa 130 euro. Non si tratta di pesci pregiati. Ma neppure un fatto trascurabile. Fatto sta che le prime testimonianze e il movimento di una macchina nei pressi della pescheria, hanno dato un indizio ai carabinieri.

I militari sono stati allertati e si sono messi sulle tracce di tre persone. Poco dopo li hanno individuati, si tratta di due napoletani di 53 anni e un ragazzo di Vallefoglia di 20. I tre hanno negato ogni addebito, ma poi, messi alle strette hanno portato i militari dietro un cespuglio. Qui c’era la cassa con i sei chili di pesce persico. Non certo dei pesci spada o delle ricciole. Per i tre è scattata la denuncia di furto aggravato in concorso.