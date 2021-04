Vallefoglia, all’ex cantina sociale di Morciola un polo tecnologico agroalimentare

L'Università di Urbino ha collaborato con l'amministrazione comunale e ha presentato una proposta per il recupero dell'area. Ecco le idee messe in campo

VALLEFOGLIA – Polo tecnologico per l’innovazione agroalimentare all’ex Cantina Sociale.

L’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, a seguito della richiesta di collaborazione inoltrata dall’Amministrazione Comunale di Vallefoglia, ha presentato una proposta di recupero della zona dell’ex Cantina Sociale a Morciola.

A redigerla sono stati il Prorettore alla Terza Missione Fabio Musso, la Prorettrice alla Sostenibilità Elena Viganò, e la professoressa Associata in Politica Economica Germana Giombini, Responsabile del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management.

«La proposta inoltrata dall’Università presenta molteplici opzioni che saranno valutate dalla Giunta Comunale in una prossima seduta – spiega il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli – fra le quali si prevede l’istituzione di una Mostra mercato di prodotti tipici a km zero con la vendita all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, l’apertura di un Centro Servizi socio-ambientali per il monitoraggio dell’inquinamento atmosferico e delle acque, con il controllo sugli alimenti per il riflesso sulla salute delle persone e per quanto riguarda più direttamente gli operatori economici l’istituzione di un ufficio a supporto degli aspetti amministrativi e di guida riguardanti il settore».

Il sindaco, nel ringraziare l’Università degli Studi di Urbino nella persona del Magnifico Rettore Giorgio Calcagnini per aver accolto positivamente l’invito inoltrato dal Comune a collaborare per la realizzazione di tale progetto, comunica che appena la Giunta Comunale l’avrà condivisa insieme alle altre istituzioni, la proposta formulata dall’Ateneo sarà dettagliatamente divulgata e presentata ai cittadini.