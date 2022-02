Vallefoglia: contributi per luce, gas e acqua per 250 famiglie in difficoltà

L'amministrazione comunale sta predisponendo gli atti per procedere al pagamento. Il sindaco Ucchielli: «Una risposta a chi è in difficoltà in questo momento difficile»

VALLEFOGLIA – Aiuti economici per le famiglie in difficoltà, in 250 otterranno benefici per le utenze domestiche.

ll sindaco della Città di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Ciaroni, comunicano che gli Uffici Comunali stanno predisponendo gli atti per procedere al pagamento dei contributi riconosciuti alle famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica per far fronte al pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche di luce, acqua e gas. Il contributo, precisa il Sindaco, verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nel modulo di domanda e contiamo di iniziare ad effettuare i pagamenti verso la metà del corrente mese di febbraio.

Le famiglie beneficiarie del sostegno economico sono 250, di cui 204 avranno un contributo pari a 500 euro in quanto rientranti nel beneficio per famiglie con figli a carico IRPEF e 46 a cui verrà corrisposto un importo par a 300 euro. L’ammontare dell’importo complessivamente erogato ammonta a 115.800,00 euro.

«Con questo intervento – spiega Ucchielli – speriamo di essere venuti incontro alle necessità delle famiglie maggiormente bisognose del nostro Comune che in questo periodo così difficile a causa della pandemia e dei recenti aumenti delle bollette di luce, acqua e gas si sono trovate in grande difficoltà a far fronte al pagamento».