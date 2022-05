Vallefoglia, due colpi di pistola dopo il litigio con i buttafuori: via alle indagini

PESARO – Il litigio coi buttafuori del locale e l’esplosione di due colpi di pistola. Il fatto è avvenuto alle 2,30 della notte tra venerdì e sabato – 29 e 30 aprile – in un locale notturno di Vallefoglia.

I contorni sono ancora poco chiari ma secondo quel poco che trapela sarebbe scoppiata una lite, motivo per cui due ragazzi avrebbero reagito sparando in aria due colpi di pistola. Solo in un secondo momento si sarebbe appreso che si trattava di pistole scacciacani, dunque i colpi erano a salve. Ma la cosa ha destato parecchia preoccupazione non solo nei buttafuori, bersaglio del litigio, ma anche per i presenti.

I carabinieri sono accorsi sul posto e hanno cercato i responsabili. Il cerchio sembra essersi stretto su due ragazzi, ma ulteriori dettagli verranno forniti in seguito.

(servizio in aggiornamento)