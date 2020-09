Vallefoglia, chiusa la passerella ciclopedonale in legno sul Foglia per cedimenti

VALLEFOGLIA – E’ stata chiusa al passaggio, in via precauzionale, la passerella ciclopedonale in legno sul fiume Foglia, di proprietà della Provincia di Pesaro e Urbino, che collega Pian del Bruscolo con Morciola, molto frequentata dai cittadini di Vallefoglia e Tavullia.

«Sono stati notati – evidenzia il dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino Mario Primavera – dei cedimenti localizzati sulla struttura portante, probabilmente causati dall’ammaloramento della passerella o dal passaggio non autorizzato di mezzi motorizzati. Stiamo effettuando un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune di Vallefoglia per verificare nei dettagli le condizioni statiche. Per la sostituzione delle parti ammalorate della passerella è già in itinere un progetto insieme ai Comuni di Vallefoglia e Tavullia, che verrà ora accelerato. Intanto verificheremo la possibilità di un pronto intervento per garantire in tempi brevi il passaggio ciclopedonale in sicurezza».