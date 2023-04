Vallefoglia, la carambola sulla carreggiata: conducente estratto dalle lamiere

L'uomo è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Le cause sono al vaglio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

VALLEFOGLIA – La carambola con l’auto, autista intrappolato nelle lamiere. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 10 circa di oggi 4 aprile in località Santa Lucia, nel Comune di Vallefoglia per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo che si è rovesciato lungo la carreggiata. La squadra di Pesaro, intervenuta con un’autobotte ed un mezzo specifico per l’intervento, ha provveduto in collaborazione con i sanitari del 118 a estrarre l’autista dal mezzo.

La persona veniva successivamente trasportata al pronto Soccorso limitrofo per accertamenti. La squadra ha messo poi in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Locale.