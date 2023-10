Vallefoglia, bimbo di 8 anni cade con la bici e si ferisce all’addome. In eliambulanza a Torrette

Il bimbo è rovinato a terra urtando sul manubrio. Portato in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita

VALLEFOGLIA – Paura a Morciola di Vallefoglia: un bambino di 8 anni in sella alla sua bicicletta è caduto nei pressi del campetto da calcio, in via Del Monte. Il bimbo ha perso il controllo ed è rovinato a terra sul manubrio della bici. Un colpo violento all’addome, tanto che si dovrebbe trattare di una ferita penetrante.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata l’eliambulanza che è atterrata nel campo da calcio. Sul posto anche l’ambulanza del 118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Il ragazzino è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposto ad accertamenti. Non è in pericolo di vita, ma in prognosi riservata.

Sconcerto e apprensione per tutta la comunità che è rimasta col fiato sospeso.