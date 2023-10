Vallefoglia, bambino di 8 anni ferito in un incidente in bici: in codice rosso a Torrette

VALLEFOGLIA – Si trova ancora ricoverato in osservazione il bambino di 8 anni rimasto vittima di un brutto incidente mentre era in sella alla sua bici. E’ successo nel tardo pomeriggio del 20 ottobre a Colbordolo.



Da quanto ricostruito sommariamente, sembrerebbe che il ragazzino fosse in sella alla sua bici quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe finito a terra. Nella caduta il manubrio della sua bici gli avrebbe causato una ferita all’addome. Visto il copioso sanguinamento, sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che si è avvalso del trasporto in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.



L’elicottero è atterrato nel campetto da calcio di Morciola dove il bimbo è stato trasportato in ambulanza. Sul posto anche i Carabinieri di Vallefoglia. I soccorsi sono avvenuti sotto gli occhi esterrefatti e visibilmente preoccupati di diverse persone: nonostante il codice rosso e la comprensiva preoccupazione, il piccolo non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.