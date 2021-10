Vallefoglia in controtendenza: più matrimoni e nascite nell’ultimo anno

VALLEFOGLIA – Vallefoglia, più matrimoni e nascite nell’ultimo anno. Il sindaco della Città di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli, comunica che dagli ultimi dati che sono stati trasmessi dagli Uffici dei Servizi Demografici nell’ultimo anno sono in costante aumento il numero dei matrimoni e delle nascite.

«In particolare anche in questi ultimi due anni caratterizzati dall’emergenza sanitaria la Città di Vallefoglia ha registrato un continuo aumento di matrimoni: dai 14 celebrati dal 01.01.2020 al 15.10.2020 si è passati agli attuali 27 di questi primi 10 mesi dell’anno. Per quanto riguarda invece le nascite dalle 83 del 2020, nel 2021 si è passati alle 85 sempre con riferimento agli stessi periodi. Vallefoglia è una città giovane, dinamica, costantemente in crescita anche in un periodo così difficile. Infatti sono tante le coppie di giovani che hanno deciso di stabilire la propria residenza nel nostro territorio dove trovano occupazione, servizi, centri di aggregazione, asili, scuole di ottimo livello con impianti sportivi che consentono di praticare ogni tipo di sport per il tempo libero e curare il benessere fisico».

«Nel nostro Comune, conclude il Sindaco, hanno trovato un ambiente ospitale anche tanti cittadini non solo provenienti dalle Regioni italiane, ma anche dai diversi Paesi Europei ed extraeuropei, segno che Vallefoglia è una città accogliente, aperta e senza confini, che guarda avanti con fiducia e speranza e confida nel futuro».