Vallefoglia, 600mila euro di asfaltature per un nuovo manto stradale

Il sindaco Palmiro Ucchielli: «Sistemeremo anche banchine, pozzetti e caditoie per rendere più sicure le strade». Ecco gli interventi nel dettaglio

PESARO – Oltre mezzo milione di euro di asfaltature. Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli comunicano che nei prossimi giorni inizieranno i lavori di asfaltatura delle strade comunali.

«Un intervento importante, con un ingente investimento pari a 610.000 euro, finanziati interamente con l’avanzo di amministrazione, che consentirà di riportare a nuovo il manto stradale di molte vie del nostro territorio per garantire così maggiore sicurezza e transitabilità ad automobilisti, ciclisti e pedoni che si troveranno a percorrerle».

Gli interventi di asfaltatura interesseranno le vie e strade delle seguenti frazioni

Bottega: Via Carducci, Via della Libertà, parcheggio Circolo Bottega;

Via Ca’ Golino;

Ca’ La Balia: Via Nazionale;

Colbordolo: parcheggio Via dell’Arco, Via del Comune;

Coldazzo: Via Coldazzo;

Via Forquini – località Montegherardo;

Montecchio: Via Bellini, Via dei Cipressi, Via Doninzetti, Via Napoli, Via Paganini, Via Romana, tratto di collegamento Via Mozart – Pista ciclabile;

Morciola: Via Raffaello Sanzio, Via Mulino Ruggeri, Via Morciola – tratto pista ciclabile dietro il campo sportivo di calcio in sintetico;

Sant’Angelo in Lizzola: Via Brasco, Via Montali, Via Monte Calvello, Via Torre;

Via Serra di Genga/Coldelce;

Talacchio: Via del Fabbro.

«I lavori – precisa ulteriormente il sindaco – riguarderanno non solo il ripristino del manto stradale esistente ma anche la sistemazione delle banchine, dei pozzetti e delle caditoie al fine di riqualificare le diverse zone del territorio comunale interessate e rendere le strade sempre più percorribili e sicure alla circolazione. L’amministrazione comunale è costantemente impegnata nell’opera di mantenimento a rotazione annuale delle proprie strade che si affianca a quella eseguita da Anas e dalla Provincia di Pesaro e Urbino che con l’occasione ringrazio vivamente nella persona del Presidente Giuseppe Paolini, Mario Primavera e Gilberto Galvani per i lavori di asfaltatura e di segnaletica orizzontale che stanno eseguendo proprio in questi giorni su alcuni tratti provinciali che interessano il nostro territorio comunale».