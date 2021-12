Valentino Rossi al Quirinale in visita al presidente Mattarella

TAVULLIA – C’era anche Valentino Rossi tra i membri della delegazione della Federazione Motociclistica Italiana che nella giornata dell’8 dicembre ha fatto vista al presidente della Repubblica Mattarella (a questo link il video).

Valentino Rossi in posa con Mattarella

Con lui il presidente del Coni Giovanni Malagò e il numero uno della FMI Giovanni Copioli che ha voluto ringraziare il centauro pesarese e Tony Cairoli, anche lui facente parte del gruppo: «Le loro vittorie, la loro storia, il loro carisma rappresentano un’eredità che la FMI vuole tramandare alle generazioni presenti e future, ben rappresentate in questa occasione da piloti che spero possano regalarci, in futuro, altre vittorie e soddisfazioni».



A Rossi Mattarella ha espresso i «complimenti non soltanto per questa lunga stagione e tanti anni di competizioni sempre ai massimi livelli, ma anche perché è stato seguito con costanza e massima vicinanza non soltanto dagli appassionati».

Rossi, accompagnato dalla compagna Francesca Sofia Novello da Mattarella

Valentino Rossi, accompagnato dalla compagna Francesca Sofia Novello in dolce attesa della figlia che nascerà tra pochi mesi, ha regalato un casco al Presidente con l’autografo “Per Sergio un grande abbraccio”. Rossi Ha poi commentato l’incontro attraverso i social scrivendo: «Un Presidente, c’è solo un Presidente. Oggi è stato un onore entrare al Quirinale e conoscere il nostro Presidente».