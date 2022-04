Vaccini covid over 50, Area Vasta 1 comunica le modalità di annullamento delle sanzioni arrivate per errore

Ecco le procedure da eseguire per scongiurare le multe previste per gli inadempienti all'obbligo vaccinale e come presentarle

PESARO – Multe agli over 50, l’Area Vasta 1 comunica le modalità di annullamento delle sanzioni.

L’Area Vasta1 informa i cittadini che nel sito www.asur.marche.it – alla sezione “Eventi e news” – sono presenti tutte le indicazioni utili all’espletamento delle procedure per la richiesta di annullamento della sanzione prevista per i soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2.

I cittadini over 50 che hanno ricevuto dall’Agenzia delle Entrate la “comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” potranno scaricare direttamente dal sito i moduli necessari. Tra questi la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione o l’eventuale esonero; copia della tessera sanitaria fronte/retro; identificativo della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvio del procedimento sanzionatorio (presente sulla notifica).

I moduli sono disponibili anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico di Fano, Pesaro e Urbino e presso gli Uffici di Anagrafe Sanitaria nelle sedi territoriali distrettuali, il cui elenco è consultabile nel sito alla “guida servizi”, nell’area amministrativa, alla voce “anagrafe assistiti”.

La domanda può essere consegnata tramite consegna diretta presso gli uffici protocollo di Fano in Via Ceccarini 38 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30 o presso l’ufficio protocollo dell’ospedale di Urbino via Comandino dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30. Oppure con raccomanda R/R all’indirizzo ASUR AV1 Via Ceccarini 38 61032 Fano e con Pec all’indirizzo areavasta1.asur@emarche.it.