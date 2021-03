Pesaro, le vaccinazioni si spostano al Rossini Center. Ricci: «Servirebbero altre sedi»

PESARO – Nuovo punto vaccinazione all’ex Ristò del Rossini Center, si parte da lunedì 29.

Si tratta di un’area di 1.500 metri quadri, più grande rispetto al centro socio culturale di via Monaldi che ha ospitato il punto vaccini in questa prima fase.

Definitivamente chiusa la sede del centro sociale Monaldi di via del Cinema.

I cittadini prenotati nella vecchia sede riceveranno comunque un SMS di

promemoria che indicherà la nuova sede vaccinale.

Asur ricorda che le vaccinazioni inizieranno alle ore 8.30. Tale differimento di orario verrà comunque recuperato durante la giornata. Si invitano pertanto i cittadini prenotati nella fascia oraria 8.00 – 9.00 a non presentarsi prima delle 8.30. Rimangono invariati gli altri orari di convocazione.

Soddisfatto il sindaco Matteo Ricci che però chiede almeno un altro punto per velocizzare le operazioni. «Saremmo molto più tranquilli se a Pesaro ci fosse un altro spazio dedicato alla vaccinazione. Servono più sedi in tutto il territorio, con i sindaci dell’Unione dei Comuni ne abbiamo chiesti almeno quattro: uno per ogni 40mila abitanti».



Per raggiungere la sede vaccinale all’interno della Galleria è possibile utilizzare entrambi gli ingressi nord e sud ove sarà posta adeguata segnaletica. È fondamentale scaricare i moduli dal sito Asur e recarsi all’appuntamento per la vaccinazione con i documenti già compilati.

I moduli sono scaricabili al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1.