Urbino, l’università saluta re Carlo III. Era stato in città nel 1990 per la sua mostra di acquerelli

URBINO – L’ascesa al trono di Inghilterra da parte di re Carlo III riporta la memoria dell’Università di Urbino al 6 maggio 1990, «quando l’allora Principe di Galles giunse in visita alla città feltresca per inaugurare la mostra dei suoi acquerelli presso l’Accademia Raffaello», spiega l’ateneo di Urbino in una nota. «E naturalmente, tra tutti gli incontri istituzionali e una passeggiata per le vie del centro, salutato cordialmente ma con la sobrietà che distingue i cittadini urbinati in queste occasioni, non mancò di far visita a Palazzo Bonaventura per un incontro approfondito e cordiale con il magnifico rettore Carlo Bo, nella foto di Paolo Bianchi assieme a Gianfranco Rossi, allora direttore amministrativo dell’ateneo, che stringe la mano a colui che 42 anni dopo quel giorno è chiamato infine al suo destino di sovrano, per svolgere il quale anche dall’Università di Urbino gli giunga un caloroso “In bocca al lupo”».